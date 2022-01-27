Кровати для больных ковидом детей заканчиваются в трех регионах

Места для больных ковидом детей заканчиваются в трех регионах

https://racurs.ua/n166277-krovati-dlya-bolnyh-kovidom-detey-zakanchivautsya-v-treh-regionah.html

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Штамм коронавируса «Омикрон» активнее поражает детей и подростков. В частности, в трех областях наблюдается высокий показатель занятости коек, отведенных для лечения СOVID-19 у детей:

в Днепропетровской области занято 93%,

во Львовской области — 80%,

в Винницкой области — 79%.

Об этом сообщил в Телеграм 27 января нардеп Михаил Радуцкий.

Напомним, два региона — Ивано-Франковская и Ровенская области — сейчас находятся в «красной» зоне карантина, еще 15 — в «оранжевой». По уровню госпитализации самые большие показатели в Винницкой и Черновицкой областях.

По показателю занятости мест в больницах впереди:

Ивано-Франковская область (60%),

Черновицкая область (51%),

Тернопольская область (47%),

Закарпатская область (43%).

В целом по стране в медучреждениях, где лечат больных СOVID-19, свободны 70% мест. По предварительным данным, пациенты с «Омикроном» на 30−40% меньше нуждаются в кислородной терапии и реанимационном сопровождении.

Напомним, пика волны «Омикрона» Украина достигнет 20−25 февраля. Минздрав прогнозирует, что уже на следующей неделе количество выявленных новых больных в сутки составит до 60 тыс. человек. В Министерстве здравоохранения считают, что в Украине 20% больных ковидом инфицированы штаммом «Омикрон».

26 января Министерство образования и науки Украины рекомендовало перевести учащихся 5−11 классов на дистанционное обучение.