Студент створив бота для слідкування за літаком Ілона Маска. Фото: РБК

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Ракурс

Американський студент-програміст Джек Суїні створив у Twitter ботів, які відстежують переміщення літаків Ілона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса та інших знаменитих бізнесменів.

Ці боти використовують відкриті дані Федерального управління цивільної авіації США та дані передавачів ADS-B. Програма зіставляє цю інформацію і з’ясовує, де знаходиться конкретний літак і куди він тримає курс. Восени 2021 року між 19-річним Суїні та Маском почалися «торги» за видалення бота @ElonJet, який стежить за джетом керівника корпорації Tesla та SpaceX. Про це повідомляє видання Protocol.

На думку Маска, цей бот може загрожувати його безпеці. Крім того, мільярдерові не подобається «ідея бути застреленим психом». Маск минулої осені написав Суїні в Twitter і попросив заблокувати бота за 5 тис. дол. Натомість студент запросив 50 тис. дол. або один електромобіль Tesla Model 3. Програміст при цьому детально розповів мільярдерові про принцип роботи ботів, чим здивував Маска.

У січні 2022 року Суїні запросив замість грошей стажування в одній з компаній Маска. Відповіді він поки не отримав.

Нагадаємо, один із інвесторів подав до суду на компанію Tesla. Причиною позову стали публікації генерального директора компанії, мільярдера Ілона Маска у соціальних мережах, які знизили ціни на акції компанії.

Джерело: Protocol