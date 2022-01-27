Бойня в Днепре — глава Нацгвардии ушел в отставку

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Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку после стрельбы в Днепре с участием нацгвардейца.

Об этом он заявил 27 января на брифинге. Балан написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство президенту Украины об отставке от исполнения обязанностей.

С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и освобождении от должности командующего Нацгвардией, — рассказал военный.

Он сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили военнослужащие, задействованные в охране «Южмаша».

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре произошла стрельба на заводе «Южмаш». Солдат-срочник Нацгвардии из автомата Калашникова убил пятерых человек и столько же ранил. Часть пострадавших в настоящее время в тяжелом состоянии.

21-летний Артем Рябчук скрылся с места происшествия, прихватив автомат и патроны. Через несколько часов он сдался силовикам без сопротивления.

Рябчук рассказал, как убивал коллег. Нардеп из фракции «Слуга народа» Юлия Яцик сообщила, что этот нацгвардеец якобы два месяца назад предупредил потасовку между солдатами и рассказал об этом руководству, но эту информацию проигнорировали. В результате Рябчука называли «стукачем» и начали издеваться над ним.

Рябчуку сегодня сообщили о подозрении в совершении нескольких преступлений, следователи будут ходатайствовать о избрании ему меры пресечения в виде ареста без альтернативы.