Банк «Укрпочты» показал дизайн своих карт. Фото: Игорь Смелянский в Facebook

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Дизайн будущей банковской карты «Укрпочты» показали в сети.

Генеральный директор компании «Укрпочта» Игорь Смелянский показал, как будет выглядеть карта их банка. Первый терминал для приема карт появился в «Укрпочте» в 2018 году. А в декабре 2021 года их стало уже 7 тыс. 500. Это шестой показатель в стране среди компаний-эквайеров. Об этом Смелянский сообщил на собственной странице в Facebook.

По его информации, в декабре 2021 года операции с терминалами впервые превысили 1 млрд грн. Были произведены 1,6 млн операций на 1,1 млрд грн. Также «Укрпочта» планирует закупить еще 17 тыс. терминалов «3 в 1», которые будут работать в самых отдаленных селах страны, «где еще никогда не было банковских услуг».

И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне деть ту вашу карту (с «ковидной» тысячей, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты «Укрпочта Банк», — говорится в сообщении.

Как известно, для открытия своего банка «Укрпочта» покупает «Альпари банк» за 260 млн грн. Это будет пятый государственный банк в Украине.

Напомним, «Укрпочта» подорожала с 1 декабря 2021 года, а стоимость услуг выросла на 15%. Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн за 1 кг — 5 грн.