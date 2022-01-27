Швейцария Евразии – Фирташ призвал Украину отказаться от НАТО

https://racurs.ua/n166291-shveycariya-evrazii-firtash-prizval-ukrainu-otkazatsya-ot-nato.html

Ракурс

Олигарх Дмитрий Фирташ написал статью с призывом Украины отказаться от претензий на членство в НАТО и объявить нейтралитет.

Мой вопрос сегодня таков: почему Украина должна быть вынуждена выбирать между Анти-Россией и членством в НАТО или пророссийской ориентацией и Анти-НАТО? Почему мы не можем быть нейтральными — «Швейцарией Евразии»? Это соответствовало бы историческому положению Украины, уходящему корнями в средневековье, на торговом перекрестке между Европой и Азией, — говорится в статье Фирташа.

Ее опубликовал американский адвокат олигарха Ленни Дэвис на своей странице в Medium.

По мнению Фирташа, «Америка, Европа и Россия могут извлечь выгоду из нейтральной Украины как экономические и торговые партнеры».

Я почти не сомневаюсь, что говорю от имени многих украинцев, — добавил он.

Фирташа ждет экстрадиция в США по уголовному делу о взяточничестве. Он также пытался играть в теории заговора Руди Джулиани в пользу Дональда Трампа. Залог Фирташа в Австрии в размере 125 млн евро внесли российский олигарх и партнер Аркадий Ротенберг, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

О том, что Фирташ написал такую ​​статью, сообщило издание Kyiv Post, куда обратился с просьбой о публикации. Однако издание отказалось ее ставить.

Фирташ — украинский пророссийский олигарх, инвестор, совладелец обанкротившегося и ликвидированного «Надра Банка» и пророссийского телеканала «Интер», меценат, председатель Совета директоров Group DF. С 18 июня 2021 года находится под санкциями, введенными СНБО Украины.

Фирташ впервые выразил свое отношение к политическому кризису 2013—2014 годов в Украине и отреагировал на Евромайдан 30 января 2014 года — призвал решать противостояние мирным путем.

Янукович неоднократно заявлял, что Фирташ был организатором и спонсором Майдана. Некоторые украинские и европейские журналисты и политологи также утверждали, что Фирташ являлся спонсором Революции достоинства.

В СМИ появлялись данные о причастности Фирташа к финансированию партии «Остров Крым» в начале 2000-х и пророссийской организации «Русское единство», активно участвовавшей в оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Руководитель «Русского единства» Аксенов отрицал связь с Фирташем.

30 мая 2015 года во время заседания Земельного суда в Вене Фирташ заявил, что финансово поддерживал партию «УДАР» Виталия Кличко — якобы из-за разочарования в Януковиче. Сам Кличко назвал эти заявления некорректными.

В ходе суда Фирташ также подтвердил, что в марте 2014 года по его инициативе в Вене проходила встреча с Порошенко и Кличко, но детали встречи рассказывать отказался. Он также сообщил, что несколько раз тайно встречался с Тимошенко, которая просила поддержки, предлагая решить его проблемы.

За годы, прожитые в Вене, Фирташ дал десятки интервью австрийским СМИ. Он активно позиционировал себя как влиятельную политическую фигуру или даже государственного деятеля. Размышлял о путях преодоления международных экономических и военно-политических кризисов, о перспективных планах реформ.

После того, как суд Вены в апреле 2015 года в очередной раз рассмотрел запрос США на экстрадицию Фирташа по обвинению в коррупции, общественная активность украинского олигарха практически сошла на нет.