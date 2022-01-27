Новые правила вакцинации бустерной дозой утвердил Кабмин

Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n166290-novye-pravila-vakcinacii-busternoy-dozoy-utverdil-kabmin.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а все желающие могут сделать бустерную прививку. Кабинет министров сократил минимальный период получения третьей дозы.

Теперь он будет составлять 90 дней, а не 180. Бустерную дозу вакцины рекомендуется делать с 90 по 270 день после последней прививки. Об этом говорится в постановлении правительства.

Новые правила будут действовать и при прививке одной вакциной или при вакцинации препаратами от разных производителей.

Также постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вноситься соответствующая отметка — «booster/бустер».

Как известно, 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех граждан от 18 лет. После введения третьей дозы можно получить новый COVID-сертификат. Он будет действовать 270 суток с даты прививки.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 грн за дополнительную прививку. Деньги можно будет получить на карты «єПідтримка».