Свиньям Черниговщины угрожает чума, фото:

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В Черниговской области обнаружили случай африканской чумы свиней (АЧС).

Генетический материал вируса, вызывающий это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, пойманного в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины, сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

Отмечается, что эпизоотический центр этого заболевания расположен в «Добрянкаинвестлис» в охотничьих угодьях Александровского лесничества. Поэтому в 10-километровой зоне надзора будет проведен учет поголовья свиней и дезинфекция во всех хозяйствах, где их содержат.

Также в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сообщать о выявленной болезни.

Только так можно не допустить распространение болезни, способной хорошо подкосить экономику региона и точно повлияет на благосостояние каждого хозяйства, — подчеркивает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Чаус отмечает, что в радиусе 3 км от эпизоотического очага населённых пунктов нет, что минимизирует вероятность заражения домашних животных. Кроме того, в течение прошлого и начале этого года егеря Александровского лесничества не обнаруживали трупы диких животных с подозрением на АЧС.

По мнению Чауса, это может свидетельствовать, что источником инфекции, вероятно, являются дикие свиньи, пришедшие из других регионов в период сезонного гона.

АЧС болеют дикие и домашние свиньи, она характеризуется высокой смертностью среди животных. Впервые случаи этого заболевания были зафиксированы в начале XX века в ходе попыток разведения свиней в субэкваториальной и южной Африке.