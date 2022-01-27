Бельгийские паспорта с рисунками из комиксов. Фото: BELGA

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Ракурс

Паспорта новой модели появятся в Бельгии с 7 февраля.

В оформление документов включили изображения из известных бельгийских комиксов. Дизайн паспорта будет представлять Бельгию, ее искусство и культуру. Паспорт подданному Бельгии нужно почти исключительно для поездок за границу в страны, с которыми у Королевства нет безвизовых отношений. В повседневной жизни бельгийцы используют пластиковые карточки удостоверений личности. Об этом 27 января сообщил телеканал RTBF.

Дизайн, который хорошо представляет нашу страну, ее искусство и культуру (…) с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора, — отметила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Отмечается, что в оформление паспорта вошли элементы серий о репортере Тентене, искателях приключений Блейка и Мортимера, смурфиков и тому подобное. Также новый документ получил дополнительные элементы защиты от подделки. У паспорта обычной версии есть 34 страницы.

Как известно, Бельгия считается законодателем мод «девятого искусства» или «альбомной культуры» — комиксов, популярность многих из которых вышла далеко за пределы страны и распространилась по всему миру. По некоторым сняты анимационные и художественные фильмы.

Напомним, с 1 января подорожало оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта. Цена выросла, потому что полиграфический комбинат «Украина» объявил о повышении стоимости бланков отдельных биометрических документов из-за роста цен на сырье и материалы.

Источник: RTBF