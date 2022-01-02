Оформление паспортов подорожало с 1 января

https://racurs.ua/n165215-oformlenie-pasportov-podorojalo-s-1-yanvarya.html

Ракурс

Оформление паспорта гражданина Украины в формате ID-карты и загранпаспорта подорожало с 1 января, поскольку полиграфический комбинат «Украина» объявил о повышении стоимости бланков отдельных биометрических документов из-за роста цена на сырье и материалы.

В связи с этим увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в формате ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, — сообщила Государственная миграционная служба.

Первый паспорт гражданина Украины в формате ID-карты по-прежнему оформляют бесплатно. В дальнейшем оформление в течение 20 рабочих дней будет стоить 372 грн вместо 363 грн, до 10 рабочих дней — 498 грн вместо 489 грн.

За оформление загранпаспорта придется заплатить 733 грн вместо 694 грн (до 20 рабочих дней) и 1 тыс. 85 грн вместо 1 тыс. 46 грн (до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии обстоятельств).

Граждане, которые оплатили услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старой цене.