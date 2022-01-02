Оформлення паспортів подорожчало з 1 січня - деталі

https://racurs.ua/ua/n165215-oformlennya-pasportiv-podorojchalo-z-1-sichnya-detali.html

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Оформлення паспорта громадянина України в форматі ID-картки та закордонного паспорта подорожчало з 1 січня, оскільки поліграфічний комбінат «Україна» оголосив про підвищення вартості бланків окремих біометричних документів через зростання цін на сировину та матеріали.

У звʼязку з цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, — повідомила Державна міграційна служба.

Вперше паспорт громадянина України в форматі ID-картки, як і раніше, оформляють безкоштовно. Надалі оформлення впродовж 20 робочих днів коштуватиме 372 грн замість 363 грн, до 10 робочих днів — 498 грн замість 489 грн.

За оформлення закордонного паспорта доведеться заплатити 733 грн замість 694 грн (до 20 робочих днів) та 1 тис. 85 грн замість 1 тис. 46 грн (до семи робочих днів і до трьох робочих днів у разі наявності обставин).

Громадяни, які оплатили послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною.