Разведчик террористов сбежал из ОРДЛО из-за издевательств кураторов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n166287-razvedchik-terroristov-sbejal-iz-ordlo-iz-za-izdevatelstv-kuratorov-video.htmlРакурс
В Донецкой области на линии разграничения задержали разведчика вражеской группировки. При себе у него был автомат Калашникова в разобранном состоянии.
Боевик был задержан сотрудниками украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По предварительным данным, злоумышленник оставил ряды своего подразделения и сбегал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств командиров и кураторов из РФ над подчиненными.
Установлено, что задержанные житель Донецкой области в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений за:
- ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Луганской области военнослужащие Вооруженных сил Украины задержали пьяного боевика с оружием, который сам вышел на позиции украинских военных.