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Разведчик террористов сбежал из ОРДЛО из-за издевательств кураторов. Фото: УП

Разведчик террористов сбежал из ОРДЛО из-за издевательств кураторов (ВИДЕО)

27 янв 2022, 15:55
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В Донецкой области на линии разграничения задержали разведчика вражеской группировки. При себе у него был автомат Калашникова в разобранном состоянии.

Боевик был задержан сотрудниками украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным, злоумышленник оставил ряды своего подразделения и сбегал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств командиров и кураторов из РФ над подчиненными.

Установлено, что задержанные житель Донецкой области в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений за:

  • ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.


Напомним, что в Луганской области военнослужащие Вооруженных сил Украины задержали пьяного боевика с оружием, который сам вышел на позиции украинских военных.

Источник: Ракурс


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