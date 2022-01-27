Розвідник терористів втік з ОРДЛО через знущання кураторів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n166287-rozvidnyk-terorystiv-vtik-z-ordlo-cherez-znuschannya-kuratoriv-video.htmlРакурс
У Донецькій області на лінії розмежування затримали розвідника ворожого угруповання. При собі він мав автомат Калашникова у розібраному стані.
Бойовика затримали співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних сил. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України (СБУ).
За попередніми даними, зловмисник залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО через постійні знущання ватажків і кураторів з РФ над підлеглими.
Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:
- ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що на Луганщині військовослужбовці Збройних сил України затримали п’яного бойовика зі зброєю, який сам вийшов на позиції українських військових.