Розвідник терористів втік з ОРДЛО через знущання кураторів. Фото: УП

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У Донецькій області на лінії розмежування затримали розвідника ворожого угруповання. При собі він мав автомат Калашникова у розібраному стані.

Бойовика затримали співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних сил. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України (СБУ).

За попередніми даними, зловмисник залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО через постійні знущання ватажків і кураторів з РФ над підлеглими.

Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що на Луганщині військовослужбовці Збройних сил України затримали п’яного бойовика зі зброєю, який сам вийшов на позиції українських військових.