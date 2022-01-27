Нове відео затримання вбивці гвардійців у Дніпрі оприлюднило МВС. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n166286-nove-video-zatrymannya-vbyvci-gvardiyciv-u-dnipri-opryludnylo-mvs.html

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Відео моменту затримання вбивці бійців Національної гвардії в Дніпрі оприлюднили в МВС.

На карах видно, як патрульні поліцейські підбігають до підозрюваного, наказують йому лягти на землю та надягають кайданки. Убивця не чинить спротиву правоохоронцям. Відео 27 січня оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Момент затримання негідника, який безжалісно розстріляв своїх співслужбовців, — написав Геращенко.

Нагадаємо, що солдат-строковик Артем Рябчук з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Слідчі становили, що військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. П’ятеро військовослужбовців загинули, стільки ж дістали поранення.

На розстріл у Дніпрі відреагували президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Згодом Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії України, котра призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.