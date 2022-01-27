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Ракурс
Новое видео задержания убийцы гвардейцев в Днепре обнародовало МВД . Фото: zn.ua

Новое видео задержания убийцы гвардейцев в Днепре обнародовало МВД

27 янв 2022, 15:36
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Видео момента задержания убийцы бойцов Национальной гвардии в Днепре обнародовали в МВД.

На карах видно, как патрульные полицейские подбегают к подозреваемому, приказывают ему лечь на землю и надевают наручники. Убийца не сопротивляется правоохранителям. Видео 27 января обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Момент задержания негодяя, который безжалостно расстрелял своих сослуживцев, — написал Геращенко.

Напомним, что солдат-срочник Артем Рябчук из Одесской области расстрелял сослуживцев в Днепре. Следователи выяснили, что военнослужащий Национальной гвардии при выдаче оружия, по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял стражу военнослужащих НГУ. Пятеро военнослужащих погибли, столько же получили ранения.


На расстрел в Днепре отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Денис Монастырский. Впоследствии Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии Украины, которая привела к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Источник: Ракурс


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