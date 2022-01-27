Кулеба рассказал, пойдет ли Украина на прямые переговоры с боевиками

Дмитрий Кулеба, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n166285-kuleba-rasskazal-poydet-li-ukraina-na-pryamye-peregovory-s-boevikami.html

Ракурс

Главным требованием России является то, чтобы Украина начала прямые переговоры с наемниками так называемых ЛНР и ДНР.

Но Украина никогда на это не пойдет. Об этом сегодня, 27 января, на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает издание «Цензор.нет».

Этого не произойдет, это вопрос принципа, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что проведение прямых переговоров с боевиками не предусмотрено Минскими соглашениями.

Это конфликт, вылившийся в российскую агрессию между Украиной и Россией, и мы будем вести переговоры с ними (с РФ — ред.), — подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Россия таким образом пытается снять с себя любую ответственность за происходящее на Донбассе, позиционируя себя не как участника конфликта.

Напомним, большинство подавляющее большинство украинцев не верят, что освободить временно оккупированные территории удастся благодаря проведению прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Источник: «Цензор.нет»