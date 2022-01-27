Кулеба розповів, чи піде Україна на прямі перемовини з бойовиками

Дмитро Кулеба, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n166285-kuleba-rozpoviv-chy-pide-ukrayina-na-pryami-peremovyny-z-boyovykamy.html

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Головною вимогою Росії є те, щоб Україна розпочала прямі перемовини з найманцями так званих «ЛНР» і «ДНР».

Але Україна на це ніколи не піде. Про це сьогодні, 27 січня, під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє видання «Цензор.нет».

Цього не станеться, це питання принципу, — наголосив Кулеба.

Він додав, що проведення прямих переговорів з бойовиками не передбачені Мінськими угодами.

Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними (з РФ — ред.), — наголосив міністр.

Кулеба зазначив, Росія в такий спосіб намагається зняти з себе будь-яку відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, позиціонуючи себе не як учасника конфлікту.

Нагадаємо, більшість переважна більшість українців не вірять, що звільнити тимчасово окуповані території вдасться завдяки проведенню прямих переговорів президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна.

Джерело: «Цензор.нет»