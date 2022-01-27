Бельгійські паспорти з малюнками із коміксів. Фото: BELGA

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Паспорти нової моделі з’являться у Бельгії з 7 лютого.

В оформлення документів включили зображення з відомих бельгійських коміксів. Дизайн паспорта представлятиме Бельгію, її мистецтво та культуру. Паспорт підданому Бельгії потрібно майже виключно для поїздок за кордон в країни, з якими у Королівства немає безвізових відносин. У повсякденному житті бельгійці використовують пластикові картки посвідчень особи. Про це 27 січня повідомив телеканал RTBF.

Дизайн, який добре представляє нашу країну, її мистецтво і культуру (…) з відтінком таланту, досвіду, скромності та гумору, — зазначила міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

Зазначається, що в оформлення паспорта увійшли елементи серій про репортера Тентена, шукачів пригод Блейка та Мортімера, смурфіків тощо. Також новий документ отримав додаткові елементи захисту від підробки. У паспорта звичайної версії є 34 сторінки.

Як відомо, Бельгія вважається законодавцем мод «дев'ятого мистецтва» або «альбомної культури» — коміксів, популярність багатьох з яких вийшла далеко за межі країни та поширилася по всьому світу. За деякими зняті анімаційні та художні фільми.

Нагадаємо, з 1 січня подорожчало оформлення паспорта громадянина України в форматі ID-картки та закордонного паспорта. Ціна зросла, бо поліграфічний комбінат «Україна» оголосив про підвищення вартості бланків окремих біометричних документів через зростання цін на сировину та матеріали.

Джерело: RTBF