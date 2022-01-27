Свиням Чернігівщини загрожує чума

https://racurs.ua/ua/n166289-chuma-na-chernigivschyni-afrykanskyy-virus-zagrojuie-svynyam-regionu.html

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На Чернігівщині виявили випадок африканської чуми свиней (АЧС).

Генетичний матеріал вірусу, що викликає це захворювання, виявили у пробах з туші дикого кабана, впольованого на початку січня в Олександрівському лісництві Добрянської громади, повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА.

Зазначається, що епізоотичний осередок цього захворювання розташований у «Добрянкаінвестліс» у мисливських угіддях Олександрівського лісництва. Тож, у 10-кілометровій зоні нагляду проведуть облік поголів’я свиней та дезінфекцію у всіх господарствах, де їх утримують.

Також в ОДА закликали місцевих жителів за найменшої підозри повідомляти про виявлену хворобу.

Лише так можна не допустити поширення хвороби, яка здатна добряче підкосити економіку регіону та точно вплине на добробут кожного господарства, — наголошує голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Чаус зазначає, що в радіусі 3 км від епізоотичного вогнища населених пунктів немає, що мінімізує вірогідність зараження свійських тварин. Крім того, протягом минулого та на початку цього року єгері Олександрівського лісництва не виявляли трупи диких тварин з підозрою на АЧС.

На думку Чауса, це може свідчити, що джерелом інфекції, ймовірно, є дикі свині, які прийшли з інших регіонів в період сезонного гону.

На АЧС хворіють дикі та свійські свині, вона характеризується високою смертністю серед тварин. Вперше випадки цього захворювання зафіксували на початку XX століття в ході спроб розведення свиней у субекваторіальній та південній Африці.