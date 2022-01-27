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Ракурс
Вакцинація від коронавірусу. Фото: Слово і діло

Нові правила вакцинації бустерною дозою затвердив Кабмін

27 січ 2022, 16:24
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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, а всі охочі можуть зробити бустерне щеплення. Кабінет міністрів скоротив мінімальний період для отримання третьої дози.

Відтепер він становитиме 90 днів, а не 180. Бустерну дозу вакцини рекомендується робити з 90 по 270 день після останнього щеплення. Про це йдеться в постанові уряду.

Нові правила діятимуть і в разі щеплення однією вакциною або при вакцинації препаратами від різних виробників.

Також постанова передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку — «booster/бустер».


Як відомо, 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх громадян від 18 років. Після введення третьої дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат. Він діятиме 270 діб з дати щеплення.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 грн за додаткове щеплення. Гроші можна буде отримати на картки «єПідтримка».

Джерело: Ракурс


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