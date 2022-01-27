Фірташ озвався з Відня - написав статтю із закликом до Києва відмовитися від НАТО

https://racurs.ua/ua/n166291-shveycariya-ievraziyi-firtash-zaklykav-ukrayinu-vidmovytysya-vid-nato.html

Ракурс

Олігарх Дмитро Фірташ написав статтю із закликом України відмовитися від претензій на членство в НАТО та оголосити нейтралітет.

Моє питання сьогодні таке: чому Україна має бути змушена обирати між Анти-Росія та членством у НАТО або проросійською орієнтацією та Анти-НАТО? Чому ми не можемо бути нейтральними — «Швейцарією Євразії»? Це відповідало б історичному становищу України, що сягає корінням у середньовіччя, на торговельному перехресті між Європою та Азією, — сказано у статті Фірташа.

Її опублікував американський адвокат олігарха Ленні Девіс на своїй сторінці в Medium.

На думку Фірташа, «Америка, Європа та Росія можуть отримати вигоду з нейтральної України як економічні та торгові партнери».

Я майже не сумніваюся, що говорю від імені багатьох українців, — додав він.

Наразі на Фірташа чекає екстрадиція до США у кримінальній справі про хабарництво. Він також намагався грати в теорії змови Руді Джуліані на користь Дональда Трампа. Заставу за Фірташа в Австрії в розмірі 125 млн євро внесли російський олігарх та партнер Аркадій Ротенберг, президент Федерації дзюдо Росії Василь Анісімов.

Про те, що Фірташ написав таку статтю, повідомило видання Kyiv Post, куди він звернувся із проханням про публікацію. Однак видання відмовилося її ставити.

Фірташ — український проросійський олігарх, інвестор, співвласник збанкрутілого та ліквідованого «Надра Банку» та проросійського телеканалу «Інтер», меценат, голова Ради директорів Group DF. З 18 червня 2021 року перебуває під санкціями, запровадженими РНБО України.

Фірташ уперше висловив своє ставлення щодо політичної кризи 2013—2014 рр. в Україні та відреагував на Євромайдан 30 січня 2014 року — він закликав вирішувати протистояння мирним шляхом.

Янукович неодноразово заявляв, що саме Фірташ був організатором та спонсором Майдану.

Деякі українські і європейські журналісти та політологи стверджували, що Фірташ був спонсором Революції гідності.

У ЗМІ з’являлись дані про причетність Фірташа до фінансуванні партії «Острів Крим» на початку 2000-х та проросійської організації «Російська єдність», котра 2014-го брала активну участь у окупації Криму Росією.

Керівник «Російської єдності» Аксьонов заперечив зв’язок із Фірташем.

30 травня 2015 року під час засідання Земельного суду у Відні Фірташ заявив, що фінансово підтримував партію «УДАР» Віталія Кличка — буцімто через розчарування у Януковичі. Сам Кличко назвав ці заяви некоректними.

Під час суду Фірташ також підтвердив, що у березні 2014 року за його ініціативою у Відні проходила зустріч з Порошенком та Кличком, але деталі зустрічі розповідати відмовився. Він також повідомив, що мав декілька таємних зустрічей з Тимошенко, на яких вона просила підтримки, пропонуючи натомість вирішити його проблеми.

За роки, прожиті у Відні, Фірташ дав десятки інтерв’ю австрійським ЗМІ. Він активно позиціонував себе як впливову політичну фігуру, або навіть державного діяча. Розмірковував про шляхи подолання міжнародних економічних та військово-політичних криз, про перспективні плани реформ.

Після того як суд Відня у квітні 2015 року в черговий раз розглянув запит США на екстрадицію Фірташа за звинуваченням у корупції, громадська активність українського олігарха практично зійшла нанівець.