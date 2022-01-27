Банк «Укрпошти» показав дизайн своїх карток. Фото: Ігор Смілянський у Facebook

https://racurs.ua/ua/n166292-bank-ukrposhty-pokazav-dyzayn-svoyih-kartok-foto.html

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Дизайн майбутньої банківської картки «Укрпошти» показали в мережі.

Генеральний директор компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський показав, як виглядатиме картка їхнього банку. Перший термінал для прийому карток з’явився в «Укрпошті» у 2018 році. А у грудні 2021 року їх стало вже 7 тис. 500. Це шостий показник у країні серед компаній-еквайєрів. Про це Смілянський повідомив на власній сторінці у Facebook.

За його інформацією, у грудні 2021 року операції з терміналами вперше перевищили 1 млрд грн. Було здійснено 1,6 млн операцій на 1,1 млрд грн. Також «Укрпошта» планує закупити ще 17 тис. терміналів «3 в 1», які працюватимуть у найвіддаленіших селах країни, «де ще ніколи не було банківських послуг».

І ми дуже сподіваємося, що відповідь на запитання: куди мені подіти ту вашу карту (з «ковідною» тисячею, пенсією чи зарплатою) у селі більше не стоятиме на порядку денному у нашій країні. І звичайно ж, це будуть карти «Укрпошта Банк», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, для відкриття свого банку «Укрпошта» купує «Альпарі банк» за 260 млн грн. Це буде п’ятий державний банк в Україні.

Нагадаємо, «Укрпошта» подорожчала з 1 грудня 2021 року, а вартість послуг компанії зросла на 15%. Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 грн за 1 кг — 5 грн.