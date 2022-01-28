Вибух. Фото: ДСНС

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Вибух газу у Запоріжжі трапився у житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок вибуху загинула одна особа і двоє постраждали.

Інцидент трапився 28 січня о 4.04 ранку. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Газ вибухнув на другому поверсі однієї з квартир чотириповерхового будинку на чотири під’їзди. Внаслідок вибуху загинув мешканець будівлі та постраждало двоє мешканців. Зокрема, було зруйновано опорні елементи одного під’їзду, попередньо відомо, що пошкоджено сім квартир.

Як зазначають рятувальники, з третього зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців.

На місці вибуху безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій. Рятувальники розгорнули мобільний пункт обігріву та залучили двох психологів Служби порятунку. Нацполіція організувала охорону задля недопущення мародерства.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух і пожежа сталися ввечері 28 грудня в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі Косівської центральної районної лікарні. Внаслідок пожежі загинули троє пацієнтів, ще одна людина померла від COVID-19.

Джерело: ДСНС