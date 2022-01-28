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Взрыв газа в Запорожье произошел в жилом многоквартирном доме. В результате взрыва погиб один человек и двое пострадали.

Инцидент произошел 28 января в 4.04 утра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Газ взорвался на втором этаже одной из квартир четырехэтажного дома на четыре подъезда. В результате взрыва погиб житель дома и пострадали еще двое жильцов. В частности, были разрушены опорные элементы одного подъезда, по предварительным данным повреждены семь квартир.

Как отмечают спасатели, из третьего разрушенного подъезда эвакуировали 15 жителей.

На месте взрыва непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций. Спасатели развернули мобильный пункт обогрева и привлекли двух психологов Службы спасения. Нацполиция организовала охрану для недопущения мародерства.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв и пожар произошли вечером 28 декабря в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы. В результате пожара погибли трое пациентов, еще один человек умер от COVID-19.

Источник: ГСЧС