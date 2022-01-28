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Ракурс

Взрыв в Запорожье унес жизнь человека, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

28 янв 2022, 08:27
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Взрыв газа в Запорожье произошел в жилом многоквартирном доме. В результате взрыва погиб один человек и двое пострадали.

Инцидент произошел 28 января в 4.04 утра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Газ взорвался на втором этаже одной из квартир четырехэтажного дома на четыре подъезда. В результате взрыва погиб житель дома и пострадали еще двое жильцов. В частности, были разрушены опорные элементы одного подъезда, по предварительным данным повреждены семь квартир.

Вибух. Фото: ДСНС

Вибух. Фото: ДСНСКак отмечают спасатели, из третьего разрушенного подъезда эвакуировали 15 жителей.

Вибух. Фото: ДСНСНа месте взрыва непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций. Спасатели развернули мобильный пункт обогрева и привлекли двух психологов Службы спасения. Нацполиция организовала охрану для недопущения мародерства.

Вибух. Фото: ДСНСВибух. Фото: ДСНСМестными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Вибух. Фото: ДСНС



Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв и пожар произошли вечером 28 декабря в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы. В результате пожара погибли трое пациентов, еще один человек умер от COVID-19.

Источник: ГСЧС

Источник: Ракурс


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