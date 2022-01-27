28 января — какой церковный праздник и кто отмечает имениныhttps://racurs.ua/n166307-28-yanvarya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.htmlРакурс
Праздник 28 января — память Павла Фивейского по церковному календарю. Этот святой стал первым христианским монахом и отшельником-долгожителем.
По преданию, Павел осиротел в раннем детстве, а его родственники устроили гонение за ним, чтобы отобрать имущество.
Святой бежал и прятался, чтобы сохранить жизнь. Найдя убежище в небольшой пещере, он обустроил ее как дом. Все свободное время Павел проводил в молитвах.
Умер святой Павел Фивейский в возрасте 113 лет. Из них 91 год провел в одиночестве, в стороне от людей. Он считается покровителем всех нуждающихся, ведь у него самого был очень непростой жизненный путь.
День ангела отмечают Елена, Михаил, Иоанн, Павел и Прохор.
Приметы этого дня:
- дует ветер — лето будет дождливым;
- 28 января на небе много звезд — будет хороший урожай льна;
- если в этот день идет сильный снегопад, то вернутся ночные морозы.
Также 28 января празднуют День открытия Антарктиды. В 1920 году после двухлетнего путешествия члены команды Лазарева и Беллинсгаузена увидели берега неизвестного континента.
Сегодня Антарктида — свободный материк. Здесь нет часовых поясов или границ. А еще она уникальна тем, что является самым сухим и холодным местом на планете.
День в истории:
- 1855 год — по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив;
- 1958 год — компания Lego запатентовала вид деталей конструктора;
- 1986 год — над мысом Канаверал взорвался американский космический корабль «Челленджер»;
- 1992 год — национальный сине-желтый флаг Верховная Рада Украины утвердила государственным флагом Украины.