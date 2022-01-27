28 января – какой церковный праздник и кто отмечает именины. Фото: nta.ua

https://racurs.ua/n166307-28-yanvarya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.html

Ракурс

Праздник 28 января — память Павла Фивейского по церковному календарю. Этот святой стал первым христианским монахом и отшельником-долгожителем.

По преданию, Павел осиротел в раннем детстве, а его родственники устроили гонение за ним, чтобы отобрать имущество.

Святой бежал и прятался, чтобы сохранить жизнь. Найдя убежище в небольшой пещере, он обустроил ее как дом. Все свободное время Павел проводил в молитвах.

Умер святой Павел Фивейский в возрасте 113 лет. Из них 91 год провел в одиночестве, в стороне от людей. Он считается покровителем всех нуждающихся, ведь у него самого был очень непростой жизненный путь.

День ангела отмечают Елена, Михаил, Иоанн, Павел и Прохор.

Приметы этого дня:

дует ветер — лето будет дождливым;

28 января на небе много звезд — будет хороший урожай льна;

если в этот день идет сильный снегопад, то вернутся ночные морозы.

Также 28 января празднуют День открытия Антарктиды. В 1920 году после двухлетнего путешествия члены команды Лазарева и Беллинсгаузена увидели берега неизвестного континента.

Сегодня Антарктида — свободный материк. Здесь нет часовых поясов или границ. А еще она уникальна тем, что является самым сухим и холодным местом на планете.

День в истории: