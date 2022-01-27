Не ко времени — глава МИД Германии о членстве Украины в НАТОhttps://racurs.ua/n166306-ne-ko-vremeni-glava-mid-germanii-o-chlenstve-ukrainy-v-nato.htmlРакурс
Членство Украины в НАТО прокомментировала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, НАТО не будет расширяться на восток, как этого опасаются в Москве.
Об этом глава МИД Германии рассказала в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Я уже говорила, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом знают все, даже в Россия, — заявила министр.
По словам главы ведомства, у нее был длинный разговор по этому вопросу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Из-за конфликта на Донбассе многие люди годами разлучены со своими родными. Вот это главный вопрос, а не вступление Украины в НАТО, — добавила Бербок.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки какого-либо оружия Украине. По ее словам, вопрос поставки в Украине оружия может внести раскол в позицию Запада.
Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович исключает возможность направления своих военных на восток Европы в составе подразделений НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, Загреб будет максимально дистанцироваться от конфликта.
Источник: Westdeutsche Allgemeine Zeitung