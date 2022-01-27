Не ко времени – глава МИД Германии о членстве Украины в НАТО. Фото: УП

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Членство Украины в НАТО прокомментировала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, НАТО не будет расширяться на восток, как этого опасаются в Москве.

Об этом глава МИД Германии рассказала в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Я уже говорила, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом знают все, даже в Россия, — заявила министр.

По словам главы ведомства, у нее был длинный разговор по этому вопросу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Из-за конфликта на Донбассе многие люди годами разлучены со своими родными. Вот это главный вопрос, а не вступление Украины в НАТО, — добавила Бербок.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки какого-либо оружия Украине. По ее словам, вопрос поставки в Украине оружия может внести раскол в позицию Запада.

Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович исключает возможность направления своих военных на восток Европы в составе подразделений НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, Загреб будет максимально дистанцироваться от конфликта.

Источник: Westdeutsche Allgemeine Zeitung