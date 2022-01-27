Ядерные удары от НАТО привиделись российскому МИД

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Россия обвиняет НАТО в отработке американского ядерного оружия против РФ. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены Альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия, — цитирует ТАСС слова дипломата.

Также, по словам Ермакова, «в пяти неядерных странах НАТО сейчас находится около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61».

Кроме того, в МИД РФ заявили, что на данный момент «ведется взаимодействие стран-членов НАТО в совместном ядерном планировании».

Ермаков добавил, что США обновляет свой ядерный арсенал, в частности, авиабомбы с ядерным зарядом B61 в их самой новой модификации B61−12 будут с меньшей мощностью, но повышенной точностью попадания.

Мы настаиваем, что совместные ядерные миссии НАТО должны быть незамедлительно прекращены, все американское ядерное оружие возвращено на национальную территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развертывание, ликвидирована, — заявил представитель страны-агрессора.



Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович исключает возможность направления своих военных на восток Европы в составе подразделений НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, Загреб будет максимально дистанцироваться от конфликта.

Источник: ТАСС