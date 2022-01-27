Ученые ищут добровольцев, чтобы заразить их коронавирусом

https://racurs.ua/n166304-uchenye-ischut-dobrovolcev-chtoby-zarazit-ih-koronavirusom.html

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Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует, поэтому ученые не прекращают его исследовать. Например, в Великобритании исследователи ищут волонтеров, которых намеренно будут заражать коронавирусом.

Исследователи хотят провести первые медицинские исследования на людях. Волонтерами для испытаний могут стать только здоровые людей в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщает Reuters.

После заражения их поместят на карантин. Все, у кого появятся симптомы, получат лечение антителами Ronapreve.

Ученые уже провели первый этап исследования без привлечения добровольцев. Эксперты выяснили, сколько вируса необходимо для заражения.

По словам ученых, в ближайшее время удастся установить самый слабый уровень инфекции. Заразившись под наблюдением ученых, у людей будет бессимптомное или легкое течение коронавируса.

Добровольцы, которые согласятся участвовать в исследовании, должны ранее уже переболеть или пройти полный курс вакцинации.

Ученые надеются выяснить, сколько антител или иммунных Т-клеток нужно для того, чтобы нейтрализовать инфекцию.

Источник: Reuters