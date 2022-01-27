На фоне небывалой COVID-волны Минздрав напомнил больным алгоритм действий

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Коронавирус в Украине активно распространяется по всем областям. Министерство здравоохранения напомнило алгоритм действий в случае получения положительного теста на COVID-19.

В ведомстве отметили, что больной должен находиться дома и ограничить контакт с другими людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Уместно также сообщить людям, с которыми вы накануне имели физический контакт, о положительном результате тестирования. К примеру, если вы работаете в большом коллективе. Это нужно, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса, — говорится в сообщении.

Также следует связаться со своим семейным врачом и следовать его инструкциям.

Если идете к врачу на прием, то обязательно:

используйте средства индивидуальной защиты,

избегайте больших скоплений людей,

держите дистанцию,

согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

Честно рассказывайте врачу о своих симптомах. Говорите правду, не стоит придумывать «дополнительные» симптомы и состояния, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения, — добавили в Минздраве.

Кроме того, больной может вызвать «скорую» для неотложной помощи. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине разрастается, а на конец января эксперты допускают максимальное количество заболевших за сутки — более 34 тыс. инфицирований.

Сейчас среднее количество новых случаев COVID-19 увеличилось до 18 тыс. 987 человек в день. Среднее количество смертей составляет 125 в день. В первую неделю февраля 2022 года максимальные показатели могут достигать от 39 до 52 тыс. случаев ковида.