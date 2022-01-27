Миллионы сайтов окажутся под угрозой из-за отзыва сертификатов — деталиhttps://racurs.ua/n166298-milliony-saytov-okajutsya-pod-ugrozoy-iz-za-otzyva-sertifikatov-detali.htmlРакурс
Некоммерческий центр Let’s Encrypt завтра, 28 января, отзовет часть сертификатов SSL/TLS, выпущенных за последние 90 дней. Такие сертификаты задействованы в работе веб-сайтов, электронной почты и браузеров и обеспечивают защиту данных между узлами в сети.
Причиной отзыва является обнаружение третьей стороной ошибки в реализации одного из применяемых методов проверки. Об этом сообщается на сайте Let’s Encrypt.
Для пользователей отзыв сертификатов может означать невозможность попасть на сайты и воспользоваться сервисами, которые их не обновят.
Ненадежные сертификаты начнут отзывать в 16.00 по Всемирному координированному времени (в 18.00 по киевскому времени) 28 января.
В общей сложности будут отозваны менее 1% активных сертификатов, выданных Let’s Encrypt (что, по оценкам, может составить около 2 млн сертификатов). В организации обещают по возможности заранее сообщить об этом всем подписчикам, кого это может задеть и с кем из них будет возможность связаться.
Let’s Encrypt советует заранее обновить сертификаты. Отмечается, что сертификатов, выпущенных после 00.48 по Всемирному координированному времени 26 января эта проблема уже не касается.