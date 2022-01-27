Центр Let's Encrypt 28 января отзовет часть сертификатов, фото:

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Некоммерческий центр Let’s Encrypt завтра, 28 января, отзовет часть сертификатов SSL/TLS, выпущенных за последние 90 дней. Такие сертификаты задействованы в работе веб-сайтов, электронной почты и браузеров и обеспечивают защиту данных между узлами в сети.

Причиной отзыва является обнаружение третьей стороной ошибки в реализации одного из применяемых методов проверки. Об этом сообщается на сайте Let’s Encrypt.

Для пользователей отзыв сертификатов может означать невозможность попасть на сайты и воспользоваться сервисами, которые их не обновят.

Ненадежные сертификаты начнут отзывать в 16.00 по Всемирному координированному времени (в 18.00 по киевскому времени) 28 января.

В общей сложности будут отозваны менее 1% активных сертификатов, выданных Let’s Encrypt (что, по оценкам, может составить около 2 млн сертификатов). В организации обещают по возможности заранее сообщить об этом всем подписчикам, кого это может задеть и с кем из них будет возможность связаться.

Let’s Encrypt советует заранее обновить сертификаты. Отмечается, что сертификатов, выпущенных после 00.48 по Всемирному координированному времени 26 января эта проблема уже не касается.