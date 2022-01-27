Доллар на межбанке рванул выше 29 грн – будет ли новый обвал гривны

https://racurs.ua/n166297-dollar-na-mejbanke-rvanul-vyshe-29-grn-budet-li-novyy-obval-grivny.html

Ракурс

Курс доллара на межбанке 27 января преодолел отметку в 29 грн за доллар. Это максимальный показатель с февраля 2015 года.

Доллар вырос на 20 копеек, торги проходили выше 29 грн в течение нескольких часов. После 15.30 курс несколько снизился. Об этом свидетельствуют данные компании «Укрдилинг».

По состоянию на 14:50 средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар — 29 — 29,02 грн;

евро — 32,37 — 32,39 грн.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,83 — 29,12 грн. Евро покупают за 32,25 грн., продают за 32,65 грн.

На «черном» рынке доллар торгуется за 28,93 — 28,98 грн евро — 32,48 — 32,68 грн.

В то же время издание «Минфин» отмечает, что на рынке спрос превышает предложение, а НБУ избирательно закрывает самые дорогие заявки.

«Минфин» прогнозирует постепенную остановку роста курса уже к концу января-началу февраля, а при успокоении военной ситуации — затем и коррекцию курса доллара в сторону снижения котировок.