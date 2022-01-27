Бустерные дозы COVID-вакцин могут сократить количество госпитализаций. Фото:

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Бустерные дозы вакцин от коронавируса могут сократить количество госпитализаций, больных ковидом.

Использование бустерной дозы, достигнутое к началу января 2022 года, может сократить количество госпитализаций в связи со штаммом «Омикрон» на 500−800 тыс. в будущем в Европе. Эти цифры охватывают 27 стран Европейского Союза, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Об этом заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщает The Guardian.

Специалисты центра также считают, что распространение программы ревакцинации на всех ранее вакцинированных лиц может сократить еще на 300−500 тыс. количество случаев заболевания COVID-19.

Напомним, Кабинет министров Украины сократил минимальный период для получения третьей дозы. Теперь он составит 90 дней, а не 180. Бустерную дозу вакцины рекомендуется делать с 90 по 270 день после последней прививки. В правительстве подчеркнули, что новые правила будут действовать и в случае прививки одной вакциной или при вакцинации препаратами от разных производителей.

Источник: The Guardian