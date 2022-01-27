Бустерні дози COVID-вакцин можуть скоротити кількість госпіталізацій. Фото:

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Бустерні дози вакцин від коронавірусу можуть скоротити кількість госпіталізацій, хворих на ковід.

Використання бустерної дози, досягнуте до початку січня 2022 року, може скоротити кількість госпіталізацій у зв’язку зі штамом «Омікрон» на 500−800 тис. у майбутньому в Європі. Ці цифри охоплюють 27 країн Європейського Союзу та Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Про це заявили в Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC), повідомляє The Guardian.

Фахівці центру також вважають, що поширення програми ревакцинації на всіх раніше вакцинованих осіб може скоротити ще на 300−500 тис. кількість випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України скоротив мінімальний період для отримання третьої дози. Відтепер він становитиме 90 днів, а не 180. Бустерну дозу вакцини рекомендується робити з 90 по 270 день після останнього щеплення. В уряді наголосили, що нові правила діятимуть і в разі щеплення однією вакциною або при вакцинації препаратами від різних виробників.

Джерело: The Guardian