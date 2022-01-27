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Ракурс
Збиття Іл-76 у Луганську – організатори отримали довічні ув’язнення

Збиття Іл-76 у Луганську — організатори отримали довічні ув’язнення

27 січ 2022, 16:53
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Справу про збиття літака ЗСУ поблизу Луганського аеропорту розглянув Дніпровський апеляційний суд.

Судді підтримали позицію прокуратури та залишили без змін рішення суду першої інстанції. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За збиття літака колишнього ватажка ЛНР та його спільників засуджено до довічного ув’язнення.

За даними прокуратури, безпосередніми організаторами теракту були Ігор Плотницький, Андрій Патрушев і Олександр Гуреєв.

Вирок набрав законної сили. За даними слідства, обстріл було організовано та здійснено під чітким керівництвом засуджених.

Як відомо, 14 червня 2014 року бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака були дев’ять членів екіпажу і 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.

Літак вилетів з Дніпра, його обстріляли з ПЗРК і великокаліберного кулемета при заході на посадку в аеропорт Луганська на висоті 400 м.

Тодішній ватажок терористів ЛНР Валерій Болотов заявив, що український транспортний літак збили представники самопроголошеної республіки.


Нагадаємо, що в березні ватажка ЛНР Ігоря Плотницького заочно засудив Красногвардійський суд Дніпра до довічного позбавлення волі у справі про збитий літак Іл-76 біля аеропорту Луганська в червні 2014 року.

Також до довічного ув’язнення засудили двох його поплічників — командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гуреєва.

Джерело: Ракурс


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