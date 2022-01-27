Збиття Іл-76 у Луганську – організатори отримали довічні ув’язнення

Збиття Іл-76 у Луганську — організатори отримали довічні ув’язненняhttps://racurs.ua/ua/n166295-zbyttya-il-76-u-lugansku-organizatory-otrymaly-dovichni-uv-yaznennya.htmlРакурс
Справу про збиття літака ЗСУ поблизу Луганського аеропорту розглянув Дніпровський апеляційний суд.
Судді підтримали позицію прокуратури та залишили без змін рішення суду першої інстанції. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За збиття літака колишнього ватажка ЛНР та його спільників засуджено до довічного ув’язнення.
За даними прокуратури, безпосередніми організаторами теракту були Ігор Плотницький, Андрій Патрушев і Олександр Гуреєв.
Вирок набрав законної сили. За даними слідства, обстріл було організовано та здійснено під чітким керівництвом засуджених.
Як відомо, 14 червня 2014 року бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака були дев’ять членів екіпажу і 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.
Літак вилетів з Дніпра, його обстріляли з ПЗРК і великокаліберного кулемета при заході на посадку в аеропорт Луганська на висоті 400 м.
Тодішній ватажок терористів ЛНР Валерій Болотов заявив, що український транспортний літак збили представники самопроголошеної республіки.
Нагадаємо, що в березні ватажка ЛНР Ігоря Плотницького заочно засудив Красногвардійський суд Дніпра до довічного позбавлення волі у справі про збитий літак Іл-76 біля аеропорту Луганська в червні 2014 року.
Також до довічного ув’язнення засудили двох його поплічників — командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гуреєва.