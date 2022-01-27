Сбивание Ил-76 в Луганске – организаторы получили пожизненные заключения

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Ракурс

Дело о сбивании самолета ВСУ вблизи Луганского аэропорта рассмотрел Днепровский апелляционный суд.

Судьи поддержали позицию прокуратуры и оставили без изменений решение суда первой инстанции. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

За сбитие самолета бывший главарь ЛНР и его подельники приговорены к пожизненному заключению.

По данным прокуратуры, непосредственными организаторами теракта были террористы Игорь Плотницкий, Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

Приговор вступил в законную силу. По данным следствия, обстрел был организован и произведен под четким руководством осужденных.

Как известно, 14 июня 2014 года боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета были девять членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли.

Самолет вылетел из Днепра, его обстреляли из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета при заходе на посадку в аэропорт Луганска на высоте 400 м.

Тогдашний главарь террористов ЛНР Валерий Болотов заявил, что украинский транспортный самолет сбили представители самопровозглашенной республики.

Напомним, что в марте главаря ЛНР Игоря Плотницкого заочно приговорил Красногвардейский суд Днепра к пожизненному лишению свободы по делу о сбитом самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года.

Также к пожизненному заключению приговорили двух его подельников — командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева.