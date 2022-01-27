Долар на міжбанку рвонув вище 29 грн – чи буде новий обвал гривні

https://racurs.ua/ua/n166297-dolar-na-mijbanku-rvonuv-vysche-29-grn-chy-bude-novyy-obval-gryvni.html

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Курс долара на міжбанку 27 січня подолав позначку 29 грн за долар. Це максимальний показник з лютого 2015 року.

Долар виріс на 20 копійок, торги проходили вище 29 грн протягом декількох годин. Після 15.30 курс дещо знизився. Про це свідчать дані компанії «Укрділінг».

Станом на 14.50 середні курси валют на міжбанку були такими:

долар — 29 — 29,02 грн;

євро — 32,37 — 32,39 грн.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,83 — 29,12 грн. Євро купують за 32,25 грн, продають за 32,65 грн.

На «чорному» ринку долар торгується за 28,93 — 28,98 грн євро — 32,48 — 32,68 грн.

Нерезиденти продовжують виводити гроші з українських ОВДП, що й відбивається на поведінці та статистиці міжбанку. За 26 січня обсяг угод на торгах перевищив 300 млн дол. вже після початку обіду.

Причому левова частка покупок знову були нерезидентські. Напруга в частині можливого військового конфлікту між Україною та Росією не знижується й іноземці вважають за краще не ризикувати.

Врятував ситуацію знову Нацбанк. Він практично з самого ранку продавав долар і цим намагався протистояти тренду на девальвацію гривні. Вдавалося це йому досить слабо і долар за день вчора виріс на чергові 8,5 копійки.

Водночас видання «Мінфін» зазначає, що на ринку попит перевищує пропозицію, а НБУ вибірково закриває найдорожчі заявки.

«Мінфін» прогнозує поступову зупинку зростання курсу вже до кінця січня-початку лютого, а при заспокоєнні військової ситуації — потім і корекцію курсу долара у бік зниження котирувань.