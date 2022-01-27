Позитивний тест – на тлі небувалої COVID-хвилі МОЗ нагадало хворим алгоритм дій

https://racurs.ua/ua/n166299-pozytyvnyy-test-na-tli-nebuvaloyi-covid-hvyli-moz-nagadalo-hvorym-algorytm-diy.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється в усіх областях. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) нагадало алгоритм дій у разі отримання позитивного тесту на COVID-19.

У відомстві зазначили, що хворий має перебувати вдома та обмежити контакти з іншими людьми. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. До прикладу, якщо працюєте у великому колективі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу, — йдеться в повідомленні.

Також потрібно зв’язатися зі своїм сімейним лікарем та дотримуватися його інструкцій.

Якщо йдете до лікаря на прийом, то обов’язково:

використовуйте засоби індивідуального захисту,

уникайте великих скупчень людей,

тримайте дистанцію,

узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

Чесно розповідайте лікарю про свої симптоми. Говоріть правду, не варто придумувати «додаткових» симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування, — додали в МОЗ.

Окрім того, хворий може викликати «швидку» для невідкладної допомоги. Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Україні розростається, а на кінець січня експерти допускають максимальну кількість хворих за добу — понад 34 тис. інфікувань.

Зараз середня кількість нових випадків COVID-19 збільшилася до 18 тис. 987 осіб на день. Середня кількість смертей становить 125 на день. У перший тиждень лютого 2022 року максимальні показники можуть сягати від 39 до 52 тис. випадків ковіду.