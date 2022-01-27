340 млн дол. военной помощи для Украины предоставит Канада

https://racurs.ua/n166303-340-mln-dol-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy-predostavit-kanada.html

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Военную помощь в размере 340 млн долл. Украине выделяет Канада. Также правительство решило на три года продлить учебную миссию Unifier в Украине.

Она занимается обучением военных и наращиванием их потенциала. Личный состав миссии будет увеличен до 400 человек. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Кроме того, канадские военные планируют продолжить сотрудничество по вопросам обмена разведывательной информацией и кибербезопасности.

Власти Канады отметили, что «любая дальнейшая агрессия со стороны России будет иметь серьезные последствия, и Канада продолжает работать с союзниками и партнерами над скоординированным ответом».

Напомним, что правительство Чехии одобрило передачу Киеву боеприпасов на сумму около 37 млн. крон (1,7 млн. дол.).

Снаряды калибра 152 мм Украине направят по договору дарения. Пожертвованные боеприпасы используются чешской армией для самоходных пушечных гаубиц DANA.