Иерусалим накрыла снежная буря. Фото: Newsru.co

https://racurs.ua/n166302-ierusalim-nakryla-snejnaya-burya-foto.html

Ракурс

Снежная буря «Элпис» в Израиле сопровождается снегопадом в горных районах. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.

Заснежены горные районы на севере и в центре Израиля. Продолжается сильный снегопад на горе Хермон. Об этом сообщает Newsru.co.

Снег идет и на других вершинах Голанских высот и Верхней Галилеи. Накануне выпал снег на Хевронском нагорье и в некоторых районах Самарии.

Многие трассы перекрыты. По состоянию на 27 января в Иерусалиме было возобновлено движение трамваев. Добраться до столицы можно на поезде.

По распоряжению местных властей многие образовательные учреждения в горных районах, где выпал снег, сегодня закрыты, занятия проводятся в режиме онлайн-обучения.

По данным синоптиков, в пятницу также будет холодно. Дожди и снегопады прогнозируются в горных районах на севере страны. В субботу-воскресенье ожидается повышение температуры, переменная облачность.

Напомним, что в Израиле самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре и январе 2013 года, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

Источник: Newsru.co