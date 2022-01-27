Помогут ли занятия спортом в профилактике атеросклероза, установили ученые

Как спорт влияет на атеросклеротические бляшки, установили китайские учёные

https://racurs.ua/n166301-pomogut-li-zanyatiya-sportom-v-profilaktike-ateroskleroza-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Китайские инженеры, применив гидродинамическое моделирование, установили, как занятия спортом влияют на кровоток сонной артерии и формирование атеросклеротических бляшек в разном возрасте.

Оказалось, что польза, которую могут принести физические нагрузки, зависит от возраста человека и геометрии его сонной артерии. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Холестериновые бляшки играют важную роль в развитии инфаркта и инсульта — одних из наиболее распространенных причин смерти в мире. Ранее уже было известно, что на формирование бляшек влияют возраст и физические упражнения, однако не было недостаточно изучено, какую роль играют геометрические особенности артерий.

Чтобы установить это, ученые проанализировали две модели с разной геометрией сонной артерии, которая может быть важным очагом, связанным с образованием бляшек:

в одной модели внешняя сонная артерия — ответвление, несущее кровь к шее, лицу и скальпу — была прямой;

в другой модели внешняя сонная артерия была слегка расширена.

Также ученые использовали в этих моделях оцифрованные изменения кровотока у людей из трех возрастов — 32−34, 54−55 и 62−63 года.

Моделирование показало, что эффект от физических упражнений отличается для разных возрастов и геометрий сонной артерии. В частности, это касалось такой важной характеристики как обратный поток крови. Считается, что из-за него липопротеины низкой плотности дольше задерживаются в просвете сосуда и повышают риск формирования бляшек.

Оказалось, что:

в группах с расширенной наружной сонной артерией объем обратного потока крови увеличивался во всех возрастных группах;

в группах с прямой наружной сонной артерией объем обратного потока крови повышался у молодых людей и снижался у пожилых.

Это свидетельствует о том, что, оценивая потенциальную пользу от занятий спортом как способа профилактики атеросклероза, следует учитывать возраст и индивидуальные анатомические особенности пациента, подчеркивают исследователи.

Источник: Physics of Fluids