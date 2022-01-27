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Байден срочно позвонит Зеленскому – о чем будут говорить. Фото: УП

Байден срочно позвонит Зеленскому — о чем будут говорить

27 янв 2022, 18:05
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Разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, президентов Украины и США, запланирован на вечер 27 января.

Телефонный звонок Байдена станет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы, — отметил спикер Зеленского.


По его словам, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. Результатами беседы поделятся в Офисе президента.

Напомним, что Джо Байден допустил введение санкций против Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину. Американский лидер заявил, что не исключает введения персональных санкций.

Источник: Ракурс


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