Байден срочно позвонит Зеленскому – о чем будут говорить. Фото: УП

https://racurs.ua/n166300-bayden-srochno-pozvonit-zelenskomu-o-chem-budut-govorit.html

Ракурс

Разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, президентов Украины и США, запланирован на вечер 27 января.

Телефонный звонок Байдена станет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы, — отметил спикер Зеленского.



По его словам, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. Результатами беседы поделятся в Офисе президента.

Напомним, что Джо Байден допустил введение санкций против Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину. Американский лидер заявил, что не исключает введения персональных санкций.