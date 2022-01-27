Байден терміново подзвонить Зеленському – про що говоритимуть. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166300-bayden-terminovo-podzvonyt-zelenskomu-pro-scho-govorytymut.html

Ракурс

Розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена, президентів України та США, запланована на вечір 27 січня.

Телефонний дзвінок Байдена стане логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України. Про це повідомив прес-секретар українського президента Сергій Никифоров.

Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи, — зазначив спікер Зеленського.



За його словами, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Результатами бесіди поділяться в Офісі президента.

Надаємо, що Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна у разі нового вторгнення Росії в Україну. Американський лідер заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій.