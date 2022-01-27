Чи допоможуть заняття спортом у профілактиці атеросклерозу, встановили учені

Як спорт впливає на атеросклеротичні бляшки, встановили китайські учені

https://racurs.ua/ua/n166301-chy-dopomojut-zanyattya-sportom-u-profilaktyci-aterosklerozu-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Китайські інженери, застосувавши гідродинамічне моделювання, встановили, як зайняття спортом впливають на кровотік сонної артерії та формування атеросклеротичних бляшок у різному віці.

Виявилося, що користь, яку можуть принести фізичні навантаження, залежить від віку людини та геометрії її сонної артерії. Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Physics of Fluids.

Холестеринові бляшки відіграють важливу роль у розвитку інфаркту та інсульту — одних із найпоширеніших причин смерті у світі. Раніше вже було відомо, що на формування бляшок впливають вік та фізичні вправи, проте не було недостатньо вивчено, яку роль відіграють геометричні особливості артерій.

Щоб встановити це, учені проаналізували дві моделі з різною геометрією сонної артерії, яка може бути важливим осередком, пов’язаним з утворенням бляшок:

в одній моделі зовнішня сонна артерія — відгалуження, яке несе кров до шиї, обличчя та скальпу — була прямою;

в іншій моделі зовнішня сонна артерія була злегка розширеною.

Також учені використали в цих моделях оцифровані зміни кровотоку у людей з трьох вікових груп -32−34, 54−55 и 62−63 роки.

Моделювання показало, що ефект від фізичних вправ відрізняється для різних вікових груп і геометрій сонної артерії. Зокрема це стосувалося такої важливої характеристики як зворотний потік крові. Вважається, що через нього ліпопротеїни низької щільності довше затримуються у просвіті судини та підвищують ризик формування бляшок.

Виявилося, що:

у групах із розширеною зовнішньою сонною артерією обсяг зворотного потоку крові збільшувався у всіх вікових групах;

у групах із прямою зовнішньою сонною артерією обсяг зворотного потоку крові підвищувався у молодих людей і знижувався у літніх.

Це свідчить, що, оцінюючи потенційну користь від занять спортом як способу профілактики атеросклерозу, слід враховувати вік та індивідуальні анатомічні особливості пацієнта, наголошують дослідники.

Джерело: Physics of Fluids