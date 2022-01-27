Єрусалим накрила снігова буря. Фото: Newsru.co

https://racurs.ua/ua/n166302-ierusalym-nakryla-snigova-burya-foto.html

Ракурс

Снігова буря «Елпіс» в Ізраїлі супроводжується снігопадом у гірських районах. Напередодні сніг випав у Єрусалимі та на значній території утворився стійкий сніговий покрив завтовшки близько 20 см.

Снігопад вирував у гірських районах на півночі та в центрі Ізраїлю. Триває сильний снігопад на горі Гермон. Про це повідомляє Newsru.co.

Сніг іде й на інших вершинах Голанських висот і Верхньої Галілеї. Напередодні сніг випав на Хевронському нагір’ї та в деяких районах Самарії.

Багато трас перекрито. Станом на 27 січня в Єрусалимі було відновлено рух трамваїв. Дістатися до столиці можна поїздом.

За розпорядженням місцевої влади багато освітніх закладів у гірських районах, де випав сніг, сьогодні закриті, заняття проводяться в режимі онлайн-навчання.

За даними синоптиків, у п’ятницю також буде холодно. Дощі та снігопади прогнозуються у гірських районах на півночі країни. У суботу-неділю очікується підвищення температури, мінлива хмарність.

Нагадаємо, що в Ізраїлі найсніжнішими за останні десятиліття були зимові бурі у грудні та січні 2013 року, коли мокрий сніг випадав навіть у прибережних районах центру країни, а сніговий покрив в Єрусалимі тримався близько тижня.

Найсніжнішим в історії Ізраїлю вважається лютий 1950 року, коли снігом протягом кількох днів були покриті не тільки північ і пагорби в районі Єрусалиму, а й майже вся територія країни, включаючи Тель-Авів.

Джерело: Newsru.co