340 млн дол. військової допомоги для України надасть Канада

https://racurs.ua/ua/n166303-340-mln-dol-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-nadast-kanada.html

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Військову допомогу у розмірі 340 млн дол. Україні виділяє Канада. Також уряд вирішив на три роки продовжити навчальну місію Unifier в Україні.

Вона займається навчанням військових та нарощуванням їхнього потенціалу. Особовий склад місії збільшать до 400 осіб. Про це повідомляє сайт канадського уряду.

Крім того, канадські військові планують продовжити співпрацю з питань обміну розвідувальною інформацією та кібербезпеки.

Влада Канади зазначила, що «будь-яка подальша агресія з боку Росії матиме серйозні наслідки, і Канада продовжує працювати з союзниками та партнерами над скоординованою відповіддю».

Нагадаємо, що уряд Чехії схвалив передачу Києву боєприпасів на суму близько 37 млн крон (1,7 млн дол.).

Снаряди калібру 152 мм Україні направлять за договором дарування. Пожертвувані боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA.