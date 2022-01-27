Вчені шукають добровольців, щоб заразити їх коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n166304-vcheni-shukaut-dobrovolciv-schob-zarazyty-yih-koronavirusom.html

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Коронавірус у світі активно поширюється та мутує, тож вчені не припиняють його досліджувати. Наприклад, у Великій Британії дослідники шукають волонтерів, яких навмисно заражатимуть коронавірусом.

Вчені хочуть провести перші медичні дослідження на людях. Волонтерами для випробувань можуть стати лише повністю здорові особи віком від 18 до 30 років. Про це повідомляє Reuters.

Після зараження людей помістять на карантин. Всі, в кого з’являться симптоми, отримають лікування антитілами Ronapreve.

Вчені вже провели перший етап дослідження без залучення добровольців. Експерти з’ясували, скільки вірусу необхідно для зараження.

За словами науковців, найближчим часом вдасться встановити найслабший рівень інфекції. Заразившись під наглядом вчених, люди матимуть безсимптомний або легкий перебіг коронавірусу.

Добровольці, які погодяться брати участь в дослідженні, повинні раніше вже перехворіти або ж пройти повний курс вакцинації.

Вчені сподіваються з’ясувати, скільки антитіл або імунних Т-клітин потрібно для того, щоб нейтралізувати інфекцію.

Джерело: Reuters