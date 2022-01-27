Ядерні удари від НАТО привиділись російському МЗС. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n166305-yaderni-udary-vid-nato-pryvydilys-rosiyskomu-mzs.html

Ракурс

Росія звинувачує НАТО у відпрацюванні американської ядерної зброї проти РФ. Про це заявив директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков.

Здійснюються спільні ядерні місії натовців, у рамках яких неядерні члени Альянсу залучаються до тренувань щодо відпрацювання застосування проти нас американської ядерної зброї, — цитує ТАСС слова дипломата.

Також, за словами Єрмакова, «в п’яти неядерних країнах НАТО зараз перебуває близько 200 американських ядерних авіабомб сімейства В61».

Крім того, в МЗС РФ заявили, що наразі «ведеться взаємодія країн-членів НАТО у спільному ядерному плануванні».

Єрмаков додав, що США оновлює свій ядерний арсенал, зокрема, авіабомби з ядерним зарядом B61 в їхній новій модифікації B61−12 будуть з меншою потужністю, але підвищеною точністю влучення.

Ми наполягаємо, що спільні ядерні місії НАТО мають бути негайно припинені, вся американська ядерна зброя повернута на національну територію США, а інфраструктура, яка дозволяє забезпечити її швидке розгортання, ліквідована, — заявив представник країни-агресора.



Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Міланович виключає можливість направлення військових своєї країни на схід Європи у складі підрозділів НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну. З його слів, Загреб максимально дистанціюватиметься від конфлікту.

Джерело: ТАСС