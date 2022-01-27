Не на часі — очільниця МЗС Німеччини про членство України в НАТОhttps://racurs.ua/ua/n166306-ne-na-chasi-ochilnycya-mzs-nimechchyny-pro-chlenstvo-ukrayiny-v-nato.htmlРакурс
Членство України в НАТО прокоментувала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок. За її словами, наразі НАТО не буде розширюватись на схід, як цього побоюються у Москві.
Про це очільниця МЗС Німеччини розповіла в інтерв’ю німецькому виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Я вже казала, що питання членства України у НАТО не стоїть на порядку денному. Про це знають всюди, навіть у Росії, — заявила міністр.
Вона додала, що мала довгу розмову стосовно цього питання з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Через конфлікт на Донбасі багато людей роками розлучені зі своїми рідними. Ось це головне питання, а не вступ України до НАТО, — додала Бербок.
Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. За її словами, питання постачання Україні зброї може внести розкол у позицію Заходу.
Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Міланович виключає можливість направлення військових своєї країни на схід Європи у складі підрозділів НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну. З його слів, Загреб максимально дистанціюватиметься від конфлікту.
Джерело: Westdeutsche Allgemeine Zeitung