28 січня – яке церковне свято і хто відзначає іменини. Фото: nta.ua

https://racurs.ua/ua/n166307-28-sichnya-yake-cerkovne-svyato-i-hto-vidznachaie-imenyny.html

Ракурс

Свято 28 січня — пам’ять Павла Фівейського за церковним календарем. Цей святий став першим християнським ченцем та відлюдником-довгожителем.

За переказами, Павло осиротів у ранньому дитинстві, а його родичі влаштували гоніння за ним, щоб відібрати майно.

Святий тікав і переховувався, щоб зберегти життя. Знайшовши притулок в невеликій печері, він облаштував її як оселю. Весь вільний час Павло проводив у молитвах.

Помер святий Павло Фівейський у віці 113 років. З них 91 рік провів на самоті, осторонь від людей. Він вважається покровителем всіх нужденних, адже у нього самого був дуже непростий життєвий шлях.

День ангела відзначають Олена, Михайло, Іван, Павло і Прохор.

Прикмети цього дня:

дме вітер — літо буде дощовим;

28 січня на небі багато зірок — буде гарний врожай льону;

якщо в цей день іде сильний снігопад, то повернуться нічні морози.

Також 28 січня святкують День відкриття Антарктиди. 1920 року після дворічного мандрування члени команди Лазарєва і Беллінсгаузена побачили береги невідомого континенту.

Сьогодні Антарктида — вільний материк. Тут немає часових поясів чи кордонів. А ще вона унікальна тим, що є найсухішим та найхолоднішим місцем на планеті.

День в історії: