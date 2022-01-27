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Ракурс
28 січня – яке церковне свято і хто відзначає іменини. Фото: nta.ua

28 січня — яке церковне свято і хто відзначає іменини

27 січ 2022, 22:27
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Свято 28 січня — пам’ять Павла Фівейського за церковним календарем. Цей святий став першим християнським ченцем та відлюдником-довгожителем.

За переказами, Павло осиротів у ранньому дитинстві, а його родичі влаштували гоніння за ним, щоб відібрати майно.

Святий тікав і переховувався, щоб зберегти життя. Знайшовши притулок в невеликій печері, він облаштував її як оселю. Весь вільний час Павло проводив у молитвах.

Помер святий Павло Фівейський у віці 113 років. З них 91 рік провів на самоті, осторонь від людей. Він вважається покровителем всіх нужденних, адже у нього самого був дуже непростий життєвий шлях.

День ангела відзначають Олена, Михайло, Іван, Павло і Прохор.

Прикмети цього дня:

  • дме вітер — літо буде дощовим;
  • 28 січня на небі багато зірок — буде гарний врожай льону;
  • якщо в цей день іде сильний снігопад, то повернуться нічні морози.

Також 28 січня святкують День відкриття Антарктиди. 1920 року після дворічного мандрування члени команди Лазарєва і Беллінсгаузена побачили береги невідомого континенту.

Сьогодні Антарктида — вільний материк. Тут немає часових поясів чи кордонів. А ще вона унікальна тим, що є найсухішим та найхолоднішим місцем на планеті.


День в історії:

  • 1855 рік — Панамською залізницею від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив;
  • 1958 рік — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
  • 1986 рік — над мисом Канаверал вибухнув американський космічний корабель «Челленджер»;
  • 1992 рік — національний синьо-жовтий стяг Верховна Рада України затвердила державним прапором України.

Джерело: Ракурс


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