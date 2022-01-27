28 січня — яке церковне свято і хто відзначає імениниhttps://racurs.ua/ua/n166307-28-sichnya-yake-cerkovne-svyato-i-hto-vidznachaie-imenyny.htmlРакурс
Свято 28 січня — пам’ять Павла Фівейського за церковним календарем. Цей святий став першим християнським ченцем та відлюдником-довгожителем.
За переказами, Павло осиротів у ранньому дитинстві, а його родичі влаштували гоніння за ним, щоб відібрати майно.
Святий тікав і переховувався, щоб зберегти життя. Знайшовши притулок в невеликій печері, він облаштував її як оселю. Весь вільний час Павло проводив у молитвах.
Помер святий Павло Фівейський у віці 113 років. З них 91 рік провів на самоті, осторонь від людей. Він вважається покровителем всіх нужденних, адже у нього самого був дуже непростий життєвий шлях.
День ангела відзначають Олена, Михайло, Іван, Павло і Прохор.
Прикмети цього дня:
- дме вітер — літо буде дощовим;
- 28 січня на небі багато зірок — буде гарний врожай льону;
- якщо в цей день іде сильний снігопад, то повернуться нічні морози.
Також 28 січня святкують День відкриття Антарктиди. 1920 року після дворічного мандрування члени команди Лазарєва і Беллінсгаузена побачили береги невідомого континенту.
Сьогодні Антарктида — вільний материк. Тут немає часових поясів чи кордонів. А ще вона унікальна тим, що є найсухішим та найхолоднішим місцем на планеті.
День в історії:
- 1855 рік — Панамською залізницею від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив;
- 1958 рік — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
- 1986 рік — над мисом Канаверал вибухнув американський космічний корабель «Челленджер»;
- 1992 рік — національний синьо-жовтий стяг Верховна Рада України затвердила державним прапором України.