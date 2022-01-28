ДБР прийшло з обшуком до "слуги" з групи Разумкова

https://racurs.ua/ua/n166311-dbr-pryyshlo-z-obshukom-do-slugy-z-grupy-razumkova.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань уранці 28 січня розпочало обшук у помешканні діючого нардепа. Йдеться прj підозру у підробці документів, повідомила прес-служба ДБР.

Відомство не вказало прізвища нардепа, проте екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що слідчі приїхали до нардепа із його міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Олега Воронька.

Екс-спікер у своєму Telegram-каналі написав, що звинувачення слідчих на адресу Воронька «притягнуті за вуха». Він також повідомив, що прямує зараз, як і інші народні депутати з його групи, до помешкання Воронька.

Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб. У ДБР розповіли, що Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172−4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

Під час судового розгляду у Печерському суді нардеп нібито дав підроблені документи — протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд, повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань.

До обрання нардепом Воронько займався реалізацією проєктів в ІТ-сфері: управлінням бізнес-проектами, розповсюдженням програмних продуктів, цифрових терміналів, фото і контент кіосків, розробляв технологію захисту цифрової техніки та електроніки від пошкоджень під час падіння.

За результати перевірки декларації нардепа за 2020 рік, НАЗК не отримало підтвердження походження 132 млн 25 тис. грн у декларації Воронька. Сам Воронько пояснив НАЗК, що джерелами походження його активів є доходи та заощадження, які він отримав до того, як став народним депутатом. Але документів, що підтверджують отримання вказаних доходів, він не надав.

8 листопада 2021 року екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об'єднання під назвою «Розумна політика». Був у цьому списку і Воронько.