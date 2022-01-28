Супутник "Січ-2-30" "знесилений" і може замерзнути

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Ракурс

Український супутник «Січ-2−30» цілий, сбою в системах немає. Але зараз він «знесилений» і може замерзнути. У супутника дефіцит енергії через те, що орієнтація в просторі несприятлива для сонячних панелей. У Держкосмосі сподіваються, що за один-два місяці щось зміниться.

Про це повідомили розробники супутника — КБ «Південне».

Український супутник дистанційного зондування Землі Січ-2−30 вивели на орбіту 13 січня на ракеті-носії Falcon 9.

Супутник перебуває в енергозберігаючому режимі, йому поки замало сонячного світла для живлення. Як зазначают констурктори, після відділення супутника з ним встановили зв’язок та отримали телеметричну інформацію, яка підтвердила працездатність бортової апаратури.

Однак встановити стійкий зв’язок із космічним апаратом під час перших сеансів та забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації не вдалося.

За інформацією Південного, це «викликано зовнішніми факторами, пов’язаними з особливостями кластерного запуску».

Зараз на робочі поверхні сонячної батареї супутника потрапляє лише відбите від Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом.

Цей супутник не має реактивних двигунів для коригування положення: правильну орієнтацію йому забезпечують лише гіроскопи. Для їхньої роботи потрібна енергія, якої наразі мало для цих процедур.

У КБ повідомили, що «Січ-2−30» зміг провести самостійне перезавантаження та працює в режимі енергозаощадження, тобто «спить», водночас подальші сеанси зв’язку відмов бортової апаратури не показали.

У КБ «Південне» розраховують, що за один-два місяці супутник переміститься у положення, сприятливе для накопичення енергії, що дозволить виправити його орієнтацію та розпочати повноцінну роботу.

Україна, ймовірно, втратила космічний апарат «Січ-2−30». Поки що з ним немає сталого зв’язку або зовсім ніякого, — так минулого тижня заявив колишній позаштатний радник голови Державної космічної агенції Андрій Колесник.

Фахівець зазначав, що «Січ-2−30» досі не ідентифікували, хоча за угодою між Україною та США від серпня минулого року американці мали занести його до бази даних.

Виробник апарату — Державне підприємство «Конструкторське бюро „Південне“ імені М. К. Янгеля». Систему управління супутником розробила та виготовила харківська компанія «Хартрон-Аркос».

Супутник «Січ-2−30» призначений для оптико-електронного спостереження за нашою планетою. Спочатку його розробляли під найменуванням «Січ-2−1», а пізніше перейменували на «Січ-2−30» — на честь 30-річчя української незалежності (через більш ранні плани запуску в ювілейному, 2021 році).

Технічно супутник став покращеним варіантом апарату «Січ-2», який, у свою чергу, є допрацьованою версією EgyptSat-1. Маса «Січ-2−30» — 180 кг. Збирати його закінчили у 2019 році.